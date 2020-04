Beim Balkonkonzert Gedicht aus Moria vorgelesen

Dann haben wir das Gedicht aus Moria vorgelesen. Die Nachbarn waren tief bewegt. Für die Aktion am Samstag werden Schilder gemalt, um die 50 Kinder in Deutschland zu begrüßen und für die Auflösung der Lager zu protestieren.

Zum Abschluss sang eine junge Kinderärztin: "We are the world, we are the children."