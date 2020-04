Hohe Übertragungsrisiken

Besonderer Schutz für Menschen mit Behinderungen

Hunderttausende Menschen mit Behinderungen leben in Wohnheimen, in kleinen Wohngruppen und gehen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM). Sie sind in mehrfacher Hinsicht besonders schutzbedürftig.

Korrespondenz