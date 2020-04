Bisher größte Corona-kompatible Protestaktion in der BRD!

Seit den Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland war es die größte und stimmungsvollste Demonstration auf den Straßen, Plätzen und Balkonen Deutschlands: Auf Initiative der überparteilichen Solidaritäts- und Hilfsorganisation „Solidarität International“ (SI) haben am gestrigen 18. April um 17.00 Uhr meist zeitgleich in ca. 30 Städten über 300 Aktivistinnen und Aktivisten die gerade angekommenen 42 Flüchtlingskinder und fünf Jugendlichen aus Moria willkommen geheißen.

„Zugleich protestierten wir entschieden gegen die verabscheuungswürdige Tatsache, dass EU und Bundesregierung damit noch 42.000 auf den griechischen Inseln und Tausende in Deutschland in Flüchtlingscamps unter unsäglichen Bedingungen zurücklassen,“ so Renate Radmacher, eine der Sprecherinnen der Bundesvertretung von SI.

Zeitgleich fanden im Lager Moria auf Lesbos mehrere Aktionen des Hilfeschreis statt: „Leave no one behind - Lasst keinen von uns im Stich!“. Hintergrund der gemeinsamen Aktion bildet ein vor erst drei Wochen geschlossener Solidaritätspakt zwischen der Selbstorganisation „OXI – Lesvos resists Corona“ und SI. Beeindruckendes Ergebnis ist die bereits geleistete Akuthilfe zur Verbesserung der sanitären und hygienischen Bedingungen in Höhe von 34.000 €, mit denen Müllsäcke gekauft, Müllwagen zum Abtransport des Mülls bestellt, Trinkwasserwagen gemietet und die Essensversorgung – auch der einheimischen Bevölkerung in Moria – verbessert werden konnte. Dies eng verbunden mit Hygieneunterweisung und Müllaktionen im Camp selbst.