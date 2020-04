In ihrer Erklärung vom 3. April schrieb sie: „Am 16. März forderten SI Cobas und AdL Cobas in einer gemeinsamen Erklärung die Arbeiter auf, sich in allen nicht lebensnotwendigen Tätigkeiten der Arbeit zu enthalten, und die Produktion und den Transport nur für Lebensmittel, Arzneimittel und andere Produkte des Gesundheitswesens zu garantieren...“

SI Cobas und ADL Cobas überbrachten über die von ihnen verkündete Streikwarnung die Aufforderung an die Arbeiterinnen und Arbeiter: „Alle zu Hause zu bleiben, um ihr Recht zum Schutz ihrer Gesundheit wahrzunehmen. Und (sie) fordern die sofortige Schließung aller nicht lebensnotwendigen Betriebe und die volle Bezahlung aller Beschäftigten.“

"Ich bleibe zuhause"

Weiter hieß es: „Es war keine einfache Kampagne, denn die Bosse und Vorarbeiter riefen die Arbeiter an und drohten ihnen mit dem Verlust ihrer Löhne und Arbeitsplätze. Die Diskussion lautete: Unser Kampf ist nicht für Geld, sondern für das Leben, das ihre und das ihrer Lieben.“

Mit vielen Unternehmen wurden Vereinbarungen getroffen, um den Transport und die Verteilung von Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten zu gewährleisten. Hunderte von Arbeitern haben die Bilder mit ihren Kindern oder Ehepartnern veröffentlicht - mit einem Aushang, auf dem steht: "Ich bleibe zuhause" und "Non sono carne da macello" („Ich bin kein Fleisch für den Schlachthof“) - derselbe Ausdruck, den wir für "Kanonenfutter" verwenden.