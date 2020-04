Das hat Gegenwartsbezug!

Und weil ich so viel Zeit hatte, habe ich seit dem 24. März den REVOLUTIONÄREN WEG 3„Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung“ studiert in insgesamt zwölf Stunden. Ich muss sagen, dass das Thema Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung sehr interessant ist und auch Gegenwartsbezug hat. Das Buch wertet die Bewegung des modernen Antiautoritarismus aus und zieht Vergleiche zum Antiautoritarismus früherer Zeit. Er bringt Beispiele dafür, dass der Marxismus-Leninismus sich in der Praxis durchgesetzt hat und befasst sich mit der Auseinandersetzung mit dem modernen Revisionismus und dem Anarchismus. Der Antiautoritarismus ist eine kleinbürgerliche Bewegung, die an ihre Grenzen stieß, weil er sich des Spontaneismus als Form des Terrors bedient hat.

Seit dem 15. April habe ich auch noch an zwei Tagen den REVOLUTIONÄREN WEG 6 „Die dialektische Methode in der Arbeiterbewegung“ studiert.