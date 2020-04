Den ganzen Tag faulenzen? Kommt nicht in Frage!

Seit Rote Fahne News vor einigen Tagen den Aufruf von Monika Gärtner-Engel vom ZK der MLPD veröffentlicht hat, darüber auch zu schreiben, bekommt die Redaktion eine wachsende Zahl von Berichten und Korrespondenzen zum Thema. Vielen Dank, weiter so!

Aus Hagen berichtet eine REBELLIN: "Da aufgrund der Corona-Pandemie leider alles andere ausfällt, habe ich mich entschlossen, in meiner Woche Urlaub eine Studienwoche zu machen. Mit zwei weiteren REBELLen studiere ich eine Woche lang – natürlich mit entsprechendem Gesundheitsschutz. Wir machen gemeinsam Frühsport, Spielabende und nebenbei lernt man kochen. Außerdem verbinden wir unsere Studienwoche auch mit der Verbreitung der Parole „Gesundheitsschutz – JA ! Politische Notstandsmaßnahmen - NEIN!“ Wir malen sie beim Walken mit Kreide im Wohngebiet auf die Straßen.

Ich habe mit dem Studium des Buchs „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“ von Stefan Engel begonnen. Die „Morgenröte“ arbeitet sehr gut heraus, wie sehr der Kapitalismus in der Krise ist und dass er die Probleme der heutigen Zeit, die er selbst schafft, nicht lösen kann. Dazu gehören die immer häufiger und heftiger auftretenden Wirtschaftskrisen, die Flüchtlingskrise, die sich verschärfende Kriegsgefahr, die globale Umweltzerstörung, die Strukturkrisen und viele Krisen mehr.

All das, was jeden Tag im Fernsehen ohne Zusammenhänge häppchenweise aufgetischt wird und bei vielen Menschen erstmal ein Gefühl der Ohnmacht erzeugt, muss doch von der Menschheit zu lösen sein. Deswegen steht in dem Buch, wie man den Kapitalismus überwinden kann: mit einer internationalen sozialistischen Revolution! ... Das Buch ist auch toll, weil es deutlich macht: Es ist eine Kraft gewachsen, die den Kapitalismus schlagen kann. Das internationale Industrieproletariat zusammen mit den revolutionären Organisationen und Parteien der Welt, die sich in der ICOR zusammengeschlossen haben."

