"Hier sitzen alle zu Hause, viele gehen nicht auf die Straße. Die Lebensmittelpreise begannen rasch zu steigen. Das ist ein schlechtes Zeichen. In Russland hat Putin den Kampf gegen das Virus in den Regionen in Auftrag gegeben. Deshalb ist in verschiedenen Teilen des Landes alles anders.

Irgendwo in Tschetschenien wurde der Zugang zur Straße verboten, und es wurden bewaffnete Patrouillen eingeführt. Und in mehreren Regionen - Jaroslawl, St. Petersburg - tun sie überhaupt nichts, wie in Schweden. Nur Medienpropaganda. … Die Hauptsache ist, dass die Arbeit verboten ist, Aber die Menschen haben kein Geld, um zu leben."