„Die Pandemie ist nicht Ursache, sondern Folge“

Die kapitalistische Welt ist in Panik. Eine weitere Katastrophe in Form der Corona-Pandemie hat die Menschheit getroffen ... Auch die Russische Föderation blieb von der Katastrophe nicht verschont. Wir kennen noch nicht das genaue Bild in unserem Land (Können wir den Berichten der Regierungsmedien trauen? Diese Frage ist schon seit langem eine rhetorische). Aber selbst nach offiziellen Aussagen steht uns ein unvermeidlicher lawinenartiger Überfall dieser Krankheit bevor ...

Immer und immer wieder erleben wir, dass weder die Wirtschaft noch das öffentliche Bewusstsein in der kapitalistischen Welt auf solche Ausbrüche vorbereitet sind ...

In unserem Land, wie auch in anderen kapitalistischen Ländern, ist die Gesundheitsfürsorge für das Volk keine Priorität der Staatspolitik (Die, wie wir wissen, im Wesentlichen die Politik der herrschenden Klasse ist). Sie war eine Priorität in der UdSSR, wo seit den ersten Jahren der Sowjetmacht die wichtigsten Bereiche des öffentlichen Gesundheitswesens aufgebaut und beständig entwickelt wurden, einschließlich des Systems der allgemeinen und fachlichen Ausbildung, der Hygiene- und Präventionssysteme, der sowjetischen Epidemiologie, eines Netzes von Kliniken und Sanatorien und vieler anderer Dinge, die den Arbeitern voll zugänglich waren, und die vom sowjetischen Volk als etwas Übliches und Natürliches empfunden wurden.

Gemeinsam wurden wir Zeugen einer vollständigen Zerstörung all dieser Errungenschaften. Die Gesundheit der Menschen ist nun keine soziale Kategorie mehr, sondern eine marktwirtschaftliche.

Wohin man schaut, überall droht uns ein Keil. Und es gibt nur einen einzigen Ausweg: Dieses äußerst perverse Wolfssystem zu beseitigen und eine menschliche Gesellschaft zu errichten, deren Namen Sozialismus ist. Unser gute alte Losung hat nun eine besondere Aktualität erhalten: Sozialismus oder Tod!

Hier gibt es die komplette Erklärung als pdf-Datei