Wegen Corona wurde sie aber abgesagt. Dennoch haben sich einige Friedensaktivistinenn und -aktivisten zusammengefunden, um ein Zeichen zu setzen. Wir brachten Banner und Fahnen mit, stellten uns im Halbkreis auf, achteten dabei auf Mindestabstand und Mindestanstand. „Mit ABSTAND der “beste” Ostermarsch“, meldete sich hinterher begeistert eine Genossin.

Im Konsens waren wir, das die „Viren“ die unsere globale Existenz wirklich bedrohen, die Politik des „Krisenmanagement“ des Kapitalismus ist. In der Welt herrschen Zustände von Überproduktionskrisen, Monopolisierung und profitorientierter Umverteilung des Kapitals zugunsten Banken, Konzernen und vor allem an die Militärindustrie. Während weltweit Klima, Natur, Kultur, Sozialsysteme, die Daseinsfürsorge und das Gesundheitswesen geschreddert werden. Das kann nicht mehr still geduldet werden. Alle friedliebenden Menschen sind zur Einigkeit aufgerufen, so wie damals zur Abwendung des Kapp-Putsches von 1920.

Die Beendigung der undemokratischen „Notstandsmaßnahmen“, die im Windschatten von Corona stattfinden, war für uns auch ein wichtiger Gesprächsstoff. Denn wir kamen trotz alledem recht spontan zu unseren kleinen Vorhaben zusammen. Im völligen Gegensatz zu anderen Bundesländern zur derzeitigen Pandemie, ist in Thüringen offenbar im vorauseilendem Gehorsam durch die Landesregierung, das Grundrecht auf Demonstration und Versammlungsfreiheit abgeschafft.

Darüber und zu vielen weiteren aktuellen Friedensthemen redeten wir. Alles was wir auf unseren Herzen hatten kam zur Sprache. Obwohl, just beschäftigt mich eine unerwähnte Frage: Wieso das Klinikum in Gera ein Haus freiräumte, darin eine Corona-Station mit über 250 Betten einrichtete, an dessen Leerstand jetzt der Klinikkonzern profitiert, während in anderen Hospitäler triagieren müssen?