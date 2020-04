Einnahmen der Kommunen brechen drastisch ein

Busfahrer des irischen Busunternehmens Bus Éireann sind in den Streik getreten. Sie protestieren gegen ungenügende Schutzmaßnahmen angesichts der Corona-Pandemie. Auslöser des Streiks war die die Erkrankung eines Kollegen durch das Coronavirus und die Meldung, dass in England schon 20 Busfahrer an Covid-19 verstorben sind. Es empört sie, dass ihre Arbeit als unverzichtbar eingestuft wird, gleichzeitig nicht einmal einfache Lösungen zu ihrem Schutz ergriffen werden.