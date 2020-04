Engels-Veranstaltung mit Gabi Fechtner findet auf jeden Fall (später) statt

Das Willi Dickhut Museum hat diese Veranstaltung am gestrigen 16. April wegen der anhaltenden Corona-Krise verschoben.

Denn es sei für die kommenden Wochen aus gesundheitlichen Gründen nicht zu verantworten, einige Hundert Menschen in einem Raum zu versammeln - unabhängig von den neuen staatlichen Regelungen vom 15. April.

Die Wuppertaler "Färberei" als geplanter Veranstaltungsort hat den Veranstaltern zugesagt, dass die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt in ihren Räumen stattfinden kann. Das Museum bedauert die Verschiebung sehr. Zum einen, weil sie selbständig durchgeführt werden sollte gegen ihren antikommunistisch begründeten Rauswurf aus dem Engels-Programm der Stadt Wuppertal. Das Museum protestierte damals in einem offenen Brief an die Stadt: "Des Kommunisten Friedrich Engels darf jeder gedenken - außer er ist Kommunist."

Zum anderen, weil die gegenwärtige Verflechtung von Weltwirtschafts- und Corona-Krise revolutionäre Antworten herausfordert - wie sie Friedrich Engels als Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus entwickelt hat und wie sie die Referentin Gabriele Fechtner auf die heutige Zeit angewandt hätte. Das Museum wird den neuen Veranstaltungstermin schnellstmöglich bekanntmachen.