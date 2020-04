Palästina

„Gerne unterstützt die MLPD eure Petition“

Monika Gärtner-Engel, Internationalismusverantwortliche der MLPD, schreibt an die Europäische Allianz zur Verteidigung palästinensischer Gefangener. Diese hatte sich am 3. April 2020 an die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner gewandt, mit der Bitte, die Petition "Rette das Leben der palästinensischen Gefangenen" zu unterstützen.

Monika Gärtner-Engel