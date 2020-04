Großes Medieninteresse an Aktion bei der Ankunft der Flüchtlingskinder

Die Kinder, alle zwischen 8 und 17 Jahren, stammen aus Syrien, Afghanistan und Eritrea. Sie wurden auf der Flucht von ihren Familien getrennt oder haben sich allein bis nach Griechenland durchgeschlagen. Es sind fast alles Jungs und vier Mädchen.

Wir haben uns mit einer Delegation von Courage und Solidarität International, einem Transparent „Welcome children of Moria/Lesbos“ und unseren Fahnen auf den Weg gemacht, um die Kinder am Flughafen zu begrüßen und um gegen die Zustände in den Flüchtlingslagern und die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu protestieren.

Leider konnten wir die Kinder nicht sehen. Sie wurden direkt auf dem Rollfeld in Busse gesetzt und nach Osnabrück in eine Jugendhilfe-Einrichtung gebracht.

Pressevertreter machten Interviews

Wir waren die einzigen, die gekommen waren, so dass unsere Aktion bei den anwesenden Pressevertretern auf Interesse stieß. Ein Fotograf machte Fotos für die europäische Presse. Andere filmten uns und wir konnten Interviews geben für Reuter, ARD und RTL. Über die Aktion berichtet unter anderem ein Video auf 1und1.de (ab Minute 0:08).

Wir kritisierten, dass diese 42 Kinder nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Diese Kritik ist weit verbreitet, sowohl unter der Bevölkerung bei uns im Stadtteil, in einigen Medien als auch in Pressemitteilungen vom Flüchtlingsrat Niedersachsen oder Ärzte ohne Grenzen.

Solidaritätsaktion bekanntgemacht

Wir berichteten über die lebensbedrohlichen Zustände in den Lagern und von der Selbstorganisation der Flüchtlinge, die selbst Schutzmasken nähen. Wir forderten die sofortige Auflösung und Evakuierung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln und sichere Aufnahme der Geflüchteten in Deutschland. Und wir machten die Solidaritätsaktion von SI, Courage und anderen bekannt.