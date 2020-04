In Gedenken an die Opfer des Massakers von Isenschnibbe

In Isenschnibbe, bei Gardelegen, in der Altmark Sachsen-Anhalts, wurden 1016 Menschen in einer Scheune zusammengepfercht und bei lebendigem Leibe verbrannt. Wer versuchte, aus der brennenden Scheune zu fliehen, wurde erschossen. Als kurz darauf US-amerikanische Truppen den Ort des Verbrechens auffanden, ließen sie die ansässigen Bewohner Gräber für die Toten ausheben. Bis heute steht dieser Friedhof mit seinen weißen Kreuzen. Teile der Scheune sind ebenfalls nach wie vor sichtbar. Insgesamt ist es ein Ort für würdiges, antifaschistisches Gedenken bis zum heutigen Tag.

Durch den grassierenden Virus ist ein Gedenken dieses Jahr unmöglich. Mit "#Gardelegen45" kann man zumindest symbolisch auf Twitter gedenken. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmaier wollte sich wohl auch blicken lassen, weil dieses Jahr sowohl eine neue Dauerausstellung als auch ein modernes Zentrum zur Information für Besucher eröffnet werden sollten. Weshalb wohl bisher den 1016 Ermordeten kein Präsident gedenken wollte?