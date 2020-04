IWF: Tiefste Wirtschaftskrise seit 100 Jahren

Die IG Metall Bayern hat nach eigenen Angaben am 31. März 50.000 Mundschutzmasken an die bayerische Staatsregierung übergeben: „Die Masken sind in der Corona-Krise eine Spende der chinesischen Provinzgewerkschaft aus Shandong (SPFTU), einer Partnergewerkschaft der IG Metall Bayern. Unmittelbar nach Ankunft in einem Verteillager in München sind die Mundschutzmasken weiterverteilt worden. Sie werden nun in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen eingesetzt.“ Im groben Gegensatz dazu steht das Exportverbot für medizinische Schutzausrüstung, das Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) Anfang März verhängten - ganz im Sinne der von der Bundesregierung stets gelobten "Solidarität" in der Corona-Krise!