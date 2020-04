Lenin: Die Köchin lernte den Staat regieren

Mitten im Krieg gegen die Invasion imperialistischer Truppen sowie unter der Bedingung von Sabotage und Umsturzversuchen im Inneren. (Siehe Rote Fahne News-Artikel vom 7. April: "Lenin - ein Vorkämpfer gegen Epidemien").

Wie dafür die Voraussetzungen - gestützt auf die Volksmassen - geschaffen wurden, dazu enthält der Band 28 der gesammelten Werke von Lenin (Juli 1918 bis März 1919) interessante Arbeiten.

In seiner Schrift „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ entwickelt Lenin die Prinzipien des Sowjetstaates als höchster Form der Demokratie in der Klassengesellschaft gegen die Versuche, die „Diktatur des Proletariats“ zu entstellen und zu verunglimpfen. Eine hoch interessante Auseinandersetzung angesichts der aktuellen Meinungsmache, mit Begriffen wie der "freiheitlichen" oder "wahren" Demokratie den Klassencharakter der Diktatur der Monopole zu vertuschen.

In dem Dekret über die staatliche Kontrolle vom 9. April 1919 wurde auf Vorschlag Lenins unter anderem verfügt:

1. die Schaffung eines zentralen Organs (und örtlicher Organe) für die Mitarbeit der Arbeiter

2. die gesetzliche Festlegung der systematischen Teilnahme von Vertrauensleuten aus der proletarischen Bevölkerung, wobei unbedingt bis zu 2/3 Frauen teilnehmen müssen

3. als nächste Aufgaben sofort in den Vordergrund zu rücken:

a) fliegende Revisionen auf Grund von Beschwerden der Bevölkerung,

b) Kampf gegen den Amtsschimmel

c) revolutionäre Kampfmaßnahmen gegen Übergriffe und Amtsschimmel,

d) besondere Aufmerksamkeit ist auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität und

e) die Erhöhung der Menge der Produkte usw. zu lenken.“

So lernte nicht nur „die Köchin den Staat regieren“, sondern es konnten auch Probleme wie Epidemien oder Versorgung der Masse der Bevölkerung in Krisenzeiten bewältigt werden. Was uns in Corana-Zeiten wie eine Utopie vorkommt, ist die Wissenschaft des echten Sozialismus.