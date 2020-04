Montagsdemo bleibt aktiv!

Die für den 20. April 2020 eigentlich geplante 716. Gelsenkirchener Montagsdemo findet nicht statt. Aber die Unterstützerinnen und Unterstützer der Montagsdemo sind auch in Zeiten von Corona an vielen Stellen aktiv. Sie sind bei den abendlichen Beifall-Aktionen, haben Danke-Plakate gestaltet, helfen einander und bleiben in Kontakt. Sie machen sich mit stark für die Solidarität mit den Kollegen bei Seppelfricke, Küppersbusch, des St. Josef-Hospitals für den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz – ein wichtiges Thema für den 1. Mai 2020! Heute, am 18. April 2020, wird die Montagsdemo Gelsenkirchen amTag X tatkräftig und ideenreich an vielen Orten ein Zeichen setzen, wenn die ersten Kinder aus Lesbos ankommen, die Deutschland aufnimmt.