Offensiv, plakativ, unübersehbar - die neuen Plakate und Aufkleber der MLPD

Ab sofort gibt es eine noch viel bessere Möglichkeit, unsere zündenden Losungen massenhaft zu verbreiten: Die neuen Plakate und Aufkleber! Alle Forderungen - die drei Hauptlosungen und vier weitere - gibt es im plakativen MLPD-Design im Aufkleberformat A7 und als Plakate in den Formaten A1, A3 und A4.

Hier die Abbildungen der Aufkleber.

Diese drei sind die Hauptlosungen - sie sollen sich den Menschen so richtig einprägen. Deshalb werden sie auch in doppelt so hoher Auflage produziert:

Diese vier Losungen befassen sich mit wichtigen konkreten Fragen: