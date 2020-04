"Sammellager auflösen! Alle evakuieren – sofort!"

Doch es ist uns viel zu wenig: weitere 40.000 Flüchtlinge leben noch in heillos überfüllten Camps in der Ägäis unter hygienisch katastrophalen Zuständen! Vorsorgemaßnahmen gegen eine rasante Ausbreitung der Corona-Pandemie? Fehlanzeige! Medizinische Versorgung bei schweren Erkrankungen? Ebenfalls Fehlanzeige!

Ein Armutszeugnis für die Politik der EU und der deutschen Regierung – seit Jahren und erst recht jetzt. Doch Solidarität und Menschlichkeit sind unteilbar! Wir haben die Möglichkeiten, die Ausbreitung der Pandemie zu begrenzen. Deshalb - schlagen wir Krach für:

Sofortige vollständige Evakuierung aus den griechischen Flüchtlingslagern! Alle evakuieren – sofort!

Was den Camps in der Ägäis droht, zeigen die Erfahrungen in deutschen Sammelunterkünften: auch dort ist „Abstand wahren“ eine Farce! In der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen ist bereits fast die Hälfte von Bewohnern und Personal positiv getestet. Auch diese Sammelunterkünfte müssen sofort aufgelöst werden, die Menschen in kleine Einheiten – Wohnungen, leerstehende Hotels - verbracht werden!

Seien wir solidarisch mit dem Protest der Camp-Bewohner wie in Bremen, Halberstadt, Baden-Baden und ermutigen alle, sich für ihre berechtigten Forderungen zu organisieren. Sofortige Auflösung der Sammelunterkünfte für Flüchtlinge in Deutschland! Geeignete Unterbringung der Flüchtlinge in kleinen Einheiten! Stopp der Abschiebungen! Bleiberecht für alle auf antifaschistischer Grundlage! Portugal hat vorgemacht, dass das möglich ist. Vollständige Testung, Gesundheitsschutz und -vorsorge für alle!

Europaweit werden diese Forderungen an die Regierungen immer vehementer vorgetragen. Lasst uns unseren Protest in geeigneter Weise an die Öffentlichkeit tragen und heißen wir die 50 Kinder aus Griechenland herzlich willkommen! Verbinden wir dies mit unserer Forderung nach vollständiger Evakuierung der Camps – alle gemeinsam, vielfältig, phantasievoll und umsichtig – abends um 17 Uhr am Tag der Ankunft der Kinder in Deutschland: Schlagen wir Krach, machen wir mit Plakaten und Transparenten unsere Botschaften öffentlich und legen Info-Material für alle Interessierten zugänglich aus.

Dabei halten wir die aktuellen Vorgaben des notwendigen Gesundheitsschutzes vorbildlich ein, lassen uns aber das Recht zu demonstrieren und uns solidarisch zu zeigen nicht nehmen. Dokumentieren wir diese Aktionen und schicken Bilder, Filme, Berichte an buero@solidaritaet-international.de, um die Breite der Aktion sichtbar zu machen. Umfangreichere Daten bitte über den Internetdienst WeTransfer schicken.

Machen wir diese Aktion im Vorfeld breit bekannt; gewinnen wir viele Unterstützerinnen, Unterstützer und verbinden wir die Aktion mit der Werbung für unsere Organisationen und für die finanzielle Unterstützung der Selbstorganisation der Camp-Bewohner!

Die Hilfsorganisation Solidarität International (SI) hat einen Solidaritätspakt mit den Flüchtlingen und den Bewohnerinnen und Bewohnern von Lesbos geschlossen bzw. mit der Selbstorganisation Initiative OXI – Lesvos resists Corona. Darin vereinbaren die Unterzeichner den ständigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch und verpflichten sich, die Öffentlichkeit und Presse in Deutschland darüber zu informieren.

Folgende Punkte umfasst der Pakt „Soforthilfe für Flüchtlinge und Bewohner der griechischen Inseln“: