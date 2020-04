Solidarität war überwältigend

Die Courage-Gruppe im Kreis Recklinghausen wie der gesamte Frauenverband unterstützt den Solidaritätspakt, den die Solidaritäts- und Hilfsorganisation „Solidarität International“ mit der Selbstorganisation der Flüchtlinge und Bewohnern auf Lesbos „OXI – Lesbos resists Corona“ geschlossen hat. ... Für die konkrete Soforthilfe hatte die Courage-Gruppe über die örtliche Presse zu einer Nähmaschinen- und Stoffsammlung aufgerufen.

Die Hilfsbereitschaft war überwältigend. Aus den vier Kreisstädten Herten, Marl, Oer-Erkenschwick und Recklinghausen beteiligten sich Bürgerinnen und Bürger an der Spendenaktion. An sie alle nochmals herzlichen Dank dafür. Es wurden insgesamt elf Nähmaschinen gespendet und säckeweise Stoffe, für die Produktion von Gesichtsmasken. Wir konnten neun Kisten packen, die jetzt auf dem Weg nach Hamburg sind, um von dort am kommenden Donnerstag auf nach Griechenland zu gehen. ...

Viele Städte wollen Flüchtlinge aufnehmen

Mit Plakaten, die wir in die Fenster unserer Räumlichkeiten aufgehängt haben, haben wir uns gleichzeitig auch an dem gestern bundesweit stattgefundenen Protesttag angeschlossen. Es ist gut, dass gestern 42 Kinder und fünf Jugendliche aus dem Flüchtlingslagern in der Ägäis in Deutschland angekommen sind. Es ist aber gleichzeitig eine Schande, dass die gesamte EU gerade mal 1.600 Kinder aufnehmen will. Viele Städte in Deutschland haben sich schon gemeldet, dass sie Flüchtlinge aufnehmen würden. ...

Deshalb galt der Protest gestern auch der Forderung: Die Lager müssen sofort aufgelöst und alle Flüchtlinge in sicheren Orten untergebracht werden. Dies gilt auch für die Lager hier in Deutschland. ... Unsere Aktion gestern war eine Ermutigung mit dieser Arbeit weiter zu machen, bis tatsächlich alle Flüchtlinge sicher untergebracht sind.