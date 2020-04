Spendenaufruf für das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza

Infolge von 14 Jahren kompletter Abriegelung und mehreren israelischen Kriegen befinden sich die Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen bereits in „normalen Zeiten“ am Rande des Zusammenbruchs und sind nicht in der Lage, die Grundbedürfnisse der 2-Millionen-Bevölkerung zu decken. Gaza leidet unter einem ständigen Mangel an Medikamenten und medizinischer Ausrüstung.

Die Corona-Epidemie verschärft die katastrophalen Bedingungen nochmals extrem. ... Die für die Gesundheit Verantwortlichen tun, was sie können. Bereits seit dem 15. März 2020 werden alle Personen, die über die Sperranlagen rund um den Gazastreifen einreisen, zunächst in Quarantäne gebracht. Für die Bekämpfung der Corona-Epidemie fehlen jedoch alle Mittel. Von den 110 Betten für Intensivpflege, die für die 2-Millionen-Bevölkerung zur Verfügung stehen, werden mehr als 70 Prozent ständig benötigt, so dass es für Corona-Kranke kaum Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ein genauso großer Mangel besteht bei Beatmungsgeräten und Material für Tests auf Corona-Viren.



Mit unserer Spendensammlung wollen wir das Al-Awda-Krankenhaus mit Sitz im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen unterstützen. Das Krankenhaus wurde im Jahr 1985 von der Union of Health Work Committees (UHWC) gegründet, einer der führenden palästinensischen

Selbsthilfeorganisationen im Gesundheitsbereich. ...



Das Personal von Al-Awda möchte die Spenden vor allem für präventive Maßnahmen wie die Aufklärung der Bevölkerung und die entsprechende Ausstattung wie Sterilisierungsmöglichkeiten, Atemschutz-Masken, Schutzhandschuhe usw. nutzen. Das Krankenhausteam muss sich auf das Schlimmste vorbereiten. ...



Vielen Dank für Ihre/eure Unterstützung!



