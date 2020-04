Studientipps zum Engels-Jahr

Dazu gehört die Schrift „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft". Von Genossen aus Frankreich darum gebeten, verfasste Friedrich Engels 1880 eine Artikelserie für deren Zeitung. Die Schrift wurde zwei Jahre später als Broschüre mit einem Vorwort von Karl Marx veröffentlicht und dann auch in vielen anderen Sprachen herausgegeben.

Ausführlich würdigte – und kritisierte - er die kleinbürgerlichen Vorstellungen der utopischen Sozialisten, die besonders in Frankreich großen Einfluss gehabt hatten. In konzentrierter Form legt Engels die theoretischen Grundlagen der proletarischen Weltanschauung und die Hauptthesen des dialektischen und historische Materialismus dar.



Für die heutige Situation, in der wir nicht zuletzt in der Corona-Krise mit einer Überfülle von Einzelerkenntnissen von Fachleuten geradezu bombardiert werden, sind seine Ausführungen zur modernen Naturwissenschaft hochinteressant.

Er würdigt die „Riesenfortschritte“, die die modernen Naturwissenschaften nach dem Mittelalter brachte. Zugleich warnt er davor, diese Einzelerkenntnisse auf die Menschheitsgeschichte und die Philosophie anzuwenden und er schreibt: „Aber sie hat uns ebenfalls die Gewohnheit hinterlassen, die Naturdinge und Naturvorgänge in ihrer Vereinzelung, außerhalb des großen Gesamtzusammenhangs aufzufassen; daher nicht in ihrer Bewegung, sondern in ihrem Stillstand; nicht als wesentlich veränderliche, sondern als feste Bestände; nicht in ihrem Leben, sondern in ihrem Tod. Und indem ... diese Anschauungsweise aus der Naturwissenschaft sich in die Philosophie übertrug, schuf sie die spezifische Borniertheit der letzten Jahrhunderte, die metaphysische Denkweise.“1



Besonders betont Engels die Rolle und Verantwortung der Arbeiterklasse im Freiheitskampf für die sozialistische, kommunistische Zukunft: „Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. ... Diese weltbefreiende Tat durchzuführen, ist der geschichtliche Beruf des modernen Proletariats."

Die Schrift ist auch als Einzeltext erhältlich und kann antiquarisch in der Willi-Dickhut-Bibliothek über www.people-to-people.de bestellt werden.