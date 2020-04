Widerstand gegen noch schärfere Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbruch

Polens Parlament hat in erster Lesung zwei Gesetze angenommen, die in einem Atemzug Schwangerschaftsabbruch und öffentliche Sexualerziehung verbieten. Die Reaktionäre glaubten, wegen der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen leichtes Spiel zu haben. Sie täuschten sich aber. Frauen und Männer nutzen die Warteschlangen vor Geschäften, um Widerstand und Forderungen ("Kämpft gegen das Virus, nicht gegen die Frauen") auf die Straße zu tragen. Schon jetzt sind die Gesetze gegen Schwangerschaftsabbruch in Polen extrem reaktionär und frauenfeindlich. Als Polen bis 1956 eine Volksdemokratie im Übergang zum Sozialismus war, war Schwangerschaftsabbruch legal. Dann wurde das ausgehebelt, bis jetzt zu den faschistoiden Gesetzen.