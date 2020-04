Wie die Bundeskanzlerin den Massen die Schuld in die Schuhe schiebt

Bei der Pressekonferenz am 12. März, als Merkel unter anderem ein weitgehendes Versammlungsverbot bekanntgab, begründete sie das unter anderem so: "Deshalb ist heute noch mal in schärferer Form ... gesagt worden, dass - wo immer es möglich ist - auf Sozialkontakte verzichtet werden soll." Dabei müsse "natürlich die Funktionsfähigkeit des Staates gewahrt werden" und auch "die Kernbereiche der Wirtschaft" müssten weiter funktionieren.

Es waren die Menschen in Deutschland, die Merkels Mahnungen ad absurdum führten. Alle Berichte und Umfragen belegen seit Wochen ein besonnenes und solidarisches Verhalten der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung. Die Menschen halten das Abstandsgebot ein und bewegen sich nur in kleinsten Gruppen. Immer mehr tragen aus Eigeninitiative Mund-Nasenschutz.

Selbst Söder lobt das Verhalten der Bürger

Doch bei der Pressekonferenz am 15. April wieder dieselbe Leier der Bundeskanzlerin: "Wir haben uns geeinigt, ... dass es auch weiter entscheidend bleibt, dass Bürgerinnen und Bürger in der Öffentlichkeit eines Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten."

Selbst der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dessen Landesregierung mit die schärfsten Ausgangsbeschränkungen erlassen hat, gibt im Interview zu: "Die Bevölkerung verhält sich sehr vernünftig."1

Merkel verplappert sich

Auf die Nachfrage eines Journalisten gab Angela Merkel am 15. April selbst zu, man sei beim "R-Faktor jetzt in einem Bereich, wo man über Lockerungen nachdenken" könne. Der R-Faktor kennzeichnet die Reproduktionszahl der Infektionen mit dem Coronavirus. Sinkt die Zahl auf unter 1, gehen Virologen davon aus, dass eine Pandemie eingedämmt ist. Das staatliche Robert-Koch-Institut hatte ihn am letzten Freitag mit dem Faktor mit 1 beziffert. Wenn es nach Merkels eigenen Worten ginge, müsste die bisher nicht gekannte Beschneidung der Grundrechte sofort aufgehoben werden. Doch die Regierung denkt nicht daran!

All das zeigt, dass das angebliche Verhalten der Massen genauso wie die gesamte Corona-Pandemie nur ein Vorwand ist, den Abbau bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten voranzutreiben, der mit Gesundheitsschutz nicht das Geringste zu tun hat.