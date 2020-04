„Wir wollen Arbeit – keine Abfindung!“

Jetzt werden die Kollegen erpresst und unter Druck gesetzt. Die Personalabteilung schrieb die Kollegen an, sich bis zum 03. April zu entscheiden für die Transfergesellschaft oder eine Abfindung, also zwischen Pest und Cholera. Widerspruch ist nicht vorgesehen. Wer nicht unterschreibt, so die indirekte Drohung, ist selbst schuld wenn er die betriebsbedingte Kündigung bekommt. Für VW-Sitech steht viel auf dem Spiel: dass die ganze VW-Belegschaft und die Region sich solidarisiert und die eigenen Rechnungen präsentieren.

Einfallsreich und engagiert haben die Sitech-Kollegen entlarvt, dass die Verlagerung und „Fremdvergabe“ aus Profitgründen zu Faurecia von langer Hand geplant und systematisch über Jahre hinweg organisiert wurde. Sie haben aufgedeckt, dass über sie nur Lügen verbreitet wurden: dass sie selbst Schuld seien und die Mehrheit des Betriebsrats in Hannover „Mist“ gebaut hätte, weil sie erzwangen dass Leiharbeiter fest eingestellt wurden, Lohnkürzungen nicht hin genommen wurden und die Kollegen sich über die Jahre höhere Löhne erkämpft haben. Darauf können die Kollegen von Sitech stolz sein und an ihren Erfahrungen auch ansetzen, was sie gemeinsam schon erreicht haben.

Die größte Chance für die Zukunft liegt im gemeinsamen entschlossenen Handeln, in der weiteren Aufklärung, Mobilisierung und Organisierung und solidarischen Finanzierung des Kampfes. Dazu gehört auch das Einschalten von Rechtsanwälten, die jedoch diesen Kampf vor allem begleiten. Die Sitzproduktion wurde von VW geschlossen, die Kollegen von Sitech gehören zur VW-Belegschaft! Die Forderung nach der Übernahme der Sitech-Kollegen bei VW Hannover ist genau die richtige. Auch die Kollegen bei VW wissen: Was euch heute geschehen soll, kann uns morgen selbst geschehen!