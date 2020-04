Zugang zu medizinischer Versorgung für alle!

35 bundesweite Medibüros und Medinetze1 weisen auf die dramatische Versorgungssituation von Hunderttausenden Migrantinnen und Migranten ohne Krankenversicherungsschutz in der Corona-Krise hin. In einem offenen Brief an die gesundheitspolitischen Verantwortlichen ersuchen sie dringend um eine schnelle, bundesweit einheitliche und nachhaltige Lösung. Die unterzeichnenden und unterstützenden Organisationen mahnen an, dass der sichere und verlässliche Zugang zu gesundheitlicher Versorgung ein Menschenrecht ist und ohne Einschränkungen gewährt werden muss.