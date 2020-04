1. Mai-Kundgebung und Autokorso in Herne genehmigt

An diesem Tag geht es um unsere Forderungen. Deshalb rufen wir gemeinsam dazu auf, am 1. Mai in Herne öffentlich, corona-gerecht und überparteilich auf die Straße zu gehen.

Bisher gibt es als Erstunterzeichner unter anderem folgende Öffentliche Unterstützer (nach Vornamen):

Annegret Gärtner-Leymann und Klaus Leymann, beide IG Metall Mitglied und ehemals Betriebsräte Opel Bochum

Bärbel Beuermann, Ex-Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag von NRW

Günter Fesel, Ruhrchor

Hans-Jürgen Wille ehemals Betriebsrat bei ANT Nachrichtentechnik GmbH

Heike Borgwardt, Frauenverband Courage, Ortsvorstand Herne

Kristin Zuber, Krankenschwester, verdi Mitglied

Manfred Lösel, CNC-Dreher

Peter Klusmann, Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF und Montagsdemo Herne

Peter Weispfenning, MLPD

Siegfried Hellig, Friedenskreis Castrop-Rauxel und Mitglied der GEW

Aktion

Nach der von uns kritisch gesehenen Absage der DGB-Aktivitäten findet am 1. Mai in Herne statt:

Autokorso: 9.30 Uhr sammeln, 10.00 Uhr Abfahrt (großer Parkplatz vor Rathaus Herne)

10.30 Uhr: Kundgebung Rathausvorplatz

Bei der Versammlung wird streng Wert gelegt auf den Gesundheitsschutz. Bitte die Pkw nur mit zwei Personen besetzen, außer sie leben in einem gemeinsamen Haushalt. Bitte möglichst Schutzmasken mitbringen; es wird vor Ort auch welche geben. Bitte auf die Anweisungen der Versammlungsleitung und der Ordner achten. Eine Ausnahmegenehmigung für die Versammlung von der Stadt Herne liegt vor.

Text der Ausnahmegenehmigung der Stadt Herne