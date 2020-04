„Sonntagskonzert“ auf „Rote Fahne News“

Hymne der Bergarbeiterbewegung im Vorfeld des 1. Mai

In Corona-Zeiten ist der Kampf der Bergleute, wie gegen die Ruhrkohle AG oder auf der ganzen Welt, etwas aus dem Blickfeld geraten. Im Vorfeld des 1. Mai zeigen wir heute bei unserem Sonntagskonzert die Hymne der Bergarbeiterbewegung "Santa Barbara Bendita" in einer bei uns bisher nicht so bekannten Aufnahme.

Von Rote Fahne Redaktion