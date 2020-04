Alle Räder stehen still, wenn's der Eisenbahner will - Dokumentation über den Streik bei der Westberliner Reichsbahn September 1980

Besonders war dies auch für die Reichsbahner, die Arbeiter bei der Reichsbahn. Viele von ihnen sympathisierten mit dem Sozialismus und sind bewusst zu einem Ostdeutschen Staatsunternehmen gegangen,um den Sozialismus mit aufbauen zu helfen, wie das ja auch Ende der 1940er- bis Mitte der 1950er-Jahre begonnen wurde, später zwar weiter propagiert wurde, aber nicht weitergeführt wurde. 1980 dann, einem Wahljahr, hatten sich die daraus resultierenden Klassenwidersprüche zwischen den Reichsbahnern und dem mittlerweile kapitalistisch wirtschaftenden Staats-Unternehmen in den Händen der entarteten DDR-Bürokratie so weit aufgestaut, das 2000 von ihnen selbstbewusst auf ihre eigene Kraft bauend selbständig in den Streik traten.

Die Broschüre beweist den Revisionismus der DKP in Westdeutschland und ihrer kleinen Schwester SEW (Sozialistische Einheitspartei Westberlins) in Westberlin - in trauter Gemeinschaft mit der SED in der DDR.

Die Gewerkschaftsbürokratie hat die Streikenden der Reichsbahn der DDR damals sitzenlassen, aber für die Kollegen die sich über die Strukturen kannten und vertrauten, war es viel leichter, den Kampf konzernweit zu organisieren. Verlassen konnten sich die Arbeiter auf die eigene Kampfkraft, aber ein so großes Verwirrspiel, was in solch heißen Zeiten inszeniert wird, ist nicht leicht zu durchschauen - und als echte Arbeiterorganisation als echte Kommunisten standen die Genossen des KABD den Eisenbahnern natürlich aufs engste Verbunden zur Seite.

Die Broschüre ist preisgünstig: 1 Euro. Sie ist kurz. Sie ist was der Arbeiter heute braucht, um den modernen Antikommunismus durchbrechen zu können. Lest sie und teilt sie mit euren Kontakten in den Betrieben.