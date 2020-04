Auf die nächste Demo gut vorbereitet sein

Gestern fand auch eine Gedenkfeier anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen statt. Sie musste über das Internet übertragen werden, weil die Behörden eine größere Veranstaltung nicht zuließen. 500 Holocaust-Überlebende, deren Angehörige und Freunde wollten ursprünglich zu der Gedenkveranstaltung anreisen. Wie seltsam, dass dort eine kleine Feier genehmigt wurde, bei der unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach, während das in Buchenwald zunächst nicht erlaubt wurde. Sollte sich doch bewahrheiten, was die MLPD mutmaßt: Dass die die besonders scharfe Einschränkung des Versammlungsrechts in Thüringen sich vor allem gegen die von ihr am 11. April durchgeführte Gedenkkundgebung in Buchenwald richtete? (Mehr dazu)