Corona

Ausnahmezustand soll "neue Normalität" sein?

Finanzminister Scholz äußerte in der vergangenen Woche den denkwürdigen Satz, dass die Gesellschaften in eine "neue Normalität" übergehen: "Wir bewegen uns in eine neue Normalität, eine Normalität, die nicht kurz sein wird, sondern die länger andauern wird."¹

Von dw