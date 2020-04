Balkon-Konzert: Nazi isoliert

Angefangen von der Erkennungsmelodie mit Ansprachen von Hitler und anderen im „Großdeutschen Rundfunk“ bis zu bombastischer preußischer Militärmusik. Höhnisch grüßte der Nachbar einen anderen Nachbarn mit dem Hitler-Gruß und "Sieg Heil".

Bisher war er den Nachbarn nur dadurch aufgefallen, dass er als ehemaliger Bundeswehrangehöriger und Alkoholiker gemeingefährlich Auto fuhr. Zwei Nachbarn wollten mit ihm reden - ergebnislos. Andere empörte Nachbarn riefen die Polizei. Die durchsuchte seine Wohnung, wurde wüst von ihm beleidigt und beschlagnahmte einen Computer.

"Jetzt erst Recht!"

Alle Beteiligten Nachbarn versprachen: "Jetzt erst Recht!" An vielen Laternenmasten und Hauseingängen hingen am nächsten Morgen Infozettel, die alle Anwohner informierten. Und tatsächlich: Am Abend des 18. April kamen viel mehr Leute als sonst. Über 30 Menschen waren verteilt auf der Wiese vor den Balkonen, und viele standen auch auf 15 Balkonen.

Unsere Musik und Ansprachen waren bisher immer vom Balkon aus, jetzt verlagerten wir unsere Aktivität auf die Wiese. Zu einem Quetschespieler kamen ein Gitarrist und ein Klavierspieler (aus einer Wohnung) dazu.

"Bei uns hat kein Faschist etwas verloren"

Verschiedene Diskussionsredner betonten: "Bei uns hat kein Faschist etwas verloren." Unsere "Hymne" war bisher "Bella Ciao". Jetzt erklärten wir nicht nur die Entstehungsgeschichte dieses Liedes, sondern auch das des Lieds "Moorsoldaten". Alle fanden das sehr bewegend und versprachen sich, noch enger als vorher zusammenzustehen - natürlich bei Wahrung des Abstandsgebots.

Und der Nazi? Am Anfang stand er kurz auf dem Balkon und telefonierte wild. Dann verkroch er sich in seine Wohnung, ließ sämtliche Rollläden herunter und ward nicht mehr gesehen.