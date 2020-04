Ein Korrespondent aus Witten schreibt: "Unser Sohn hat am 31. März ein 'Balkonkonzert' zur Corona-Solidarität im Lichthof ihres Wohnkomplexes in Kopenhagen Islandsbrygge aufgenommen. Das Lied wurde von einer Opernsängerin angestimmt. Man sah kaum Menschen. Sie sind in den Wohnungen. In Kopenhagen ist es kälter als hier. Der Beifall zeigt dass viele mitgemacht haben.