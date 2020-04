Bericht eines Kollegen über eine Diskussion im Betrieb

Ich argumentierte, dass auch das Krisenmanagement der Bundesregierung doch schon erhebliche Probleme hat. Obwohl heute die moderne Wissenschaft eine standardisierte Arbeitsweise hat, wie in der Industrie, forschen die Virologen, Universitäten und Firmen weiter jeder für sich. Nicht einmal in so einer Krise können hier alle relevanten Wissenschaftler aus den verschiedenen Fachgebieten an einen Tisch geholt werden, geschweige denn über Ländergrenzen hinweg.

Obwohl es Möglichkeiten gäbe und es absolut notwendig ist, wie die Erfahrungen zeigen, das Krankenhaus- und Pflegeheimpersonal regelmäßig zu testen, ist bis heute - aufgrund fehlender Testkits - keine flächendeckend Testung möglich.

Gerade weil in Deutschland ein paar der größten Pharmakonzerne zu Hause sind, es eine international führende medizinische Forschung gibt und es in Deutschland noch ein umfassendes öffentliches Gesundheitssystem gibt, hat die Bundesregierung letztendlich versagt. Diese Corona-Krise beweist vor allem, dass das kapitalistische Gesellschaftssystem auch in den fortgeschrittensten Ländern völlig untauglich ist und überwunden werden muss!

Das überzeugte die Kollegen noch nicht, auch wenn sie darüber nachdenken und viele Kritiken teilen. Sie sind erst mal froh, nicht in den USA oder sonstwo zu leben. Auch die massenfeindliche Meinungsmache zeigt ihre Wirkung. Ein Kollege argumentierte, die Bevölkerung kann man nicht umfassend informieren, denn das würde Panik erzeugen.

Aber wir sind erst am Anfang der Krise und wir werden am Ball bleiben, weiter diskutieren und Klarheit schaffen.