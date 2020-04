Kapitalistische Anarchie

Wie die Schutzmaskenproduktion unverantwortlich verschleppt wurde ...

Seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland fehlen Schutzmasken und andere Schutzartikel in Krankenhäusern, Pflege- und Behindertenheimen, Schulen und so weiter.

Korrespondenz aus Dortmund