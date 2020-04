Corona-Krise und andere Krisen zu Lasten der Massen

Eine Dürrekrise trifft die auf den Export ausgerichtete Agrarproduktion. Das verschärft die Armut - vor allem für die kleinen Bauern im Marokkanischen Tal.

Auch entwickelt sich eine „Transferkrise“ von marokkanischen Arbeitern, die in Frankreich, Italien und Spanien arbeiten und von ihren armen Familien abgeschnitten sind. Zur Arbeit in Textilfabriken wurden Arbeiter und Arbeiterinnen zwangsverpflichtet - aber die Bedingungen für den Schutz sind nicht gegeben. So werden diese Fabriken zu einem Brennpunkt der Ausbreitung der Corona-Epidemie in Marokko, vor allem in den Städten Tanger, Kenitra und Casablanca. In zahlreichen Städten bekommen die Straßenreiniger seit Monaten keinen Lohn mehr, sie organisieren immer wieder Sitzstreiks.