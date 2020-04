Corona: Proteststurm gegen desorganisierte Schulöffnungen

Nur wenn alle darin genannten Bedingungen erfüllt sind, kann der Schulunterricht langsam wieder beginnen. Ansonsten „ist eine schnelle Wiedereröffnung der Schulen ein Hohn auf die Beteuerung der Regierung, dass der Gesundheitsschutz an erster Stelle steht“, heißt es dort.

Doch die Regierung will sich den Anschein geben, alles im Griff zu haben, um zum „Alltag“ in Industrie und Schule schrittweise zurückkehren zu können. Um die Forderungen, die auch die MLPD aufstellte, ist in den letzten Tagen der heftigste Proteststurm gegen die Regierungen seit Anbruch der Corona-Krise entbrannt.

Alles für "die Wirtschaft"

Die Landesschülervertretung NRW schreibt: „Während man seit den Schulschließungen im März den Eindruck haben konnte, dass die Gesundheit der Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und von weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schulsystem handlungsleitend für das Ministerium für Schule und Bildung war, deuten die aktuellen Entscheidungen in NRW darauf hin, dass nun alles getan werden soll, um 'die Wirtschaft' möglichst bald wieder ins Laufen zu bringen ..., ohne dass ein nennenswertes Hygienekonzept und andere notwendige Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts gegeben sind.“

Elternschaft, Philologenverband, Städtetag und GEW protestieren

Tausende Schüler fordern auf #schulboykott, unter den gegenwärtigen Bedingungen den Unterricht nicht zu beginnen. Elternschaft und Philologen-Verband erklärten: „Die Planungen der Landesregierung zur Öffnung der Schulen lassen viele Eltern, Schülerinnen und Schüler aber auch Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Sorgen und Ängsten fassungslos zurück.“

Der Städtetag protestierte ebenso wie die GEW: „Die Maßnahmen sind in wesentlichen Teilen von ministeriellem Wunschdenken geprägt. Sie sind in den allermeisten Schulen nicht umsetzbar.“

