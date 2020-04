Dankesgrüße aus Moria

Solidarität International ist zusammen mit dem Freundeskreis Alassa & Friends Mitorganisator der gestrigen Demonstrationen zum Willkommen der Flüchtlingskinder aus dem Camp Moria (siehe Rote Fahne News).

„Wir wollen den Menschen in Deutschland danken, die die Demonstrationen am Samstag, 18. April, in Deutschland durchgeführt haben", steht in dem Brief aus Moria. "Sie helfen damit, unserer Forderung, die Camps auf den griechischen Inseln zu evakuieren, Nachdruck zu verleihen. Wir möchten uns ebenfalls dafür bedanken, dass sie unsere Arbeit hier vor Ort unterstützen.“