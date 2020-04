Das Ballet de l'Opéra de Paris tanzt gegen Corona

Da aufgrund von Corona die Oper aktuell geschlossen hat, also weder Auftritte noch gemeinsames Training stattfinden können, hat das Ensemble sich etwas besonderes einfallen lassen. Unter der Leitung von Cédric Klapish tanzen die Ballett-Mitglieder aufeinander eingestimmt zu Hause in der räumlichen Umgebung. Alles perfekt aufeinander eingespielt und synchron zur Musik. Dabei hat sich jeder etwas besonderes einfallen lassen. So wird im Morgenmantel in der Küche getanzt, es werden Piouretten im Treppenhaus gedreht, die kleinen Kinder purzeln munter im Wohnzimmer herum, während Mama Figuren tanzt etc.

Das Video ist nicht nur ein Riesenspaß - übrigens nicht nur für Ballett-Fans - sondern auch ein schönes Zeichen der Solidarität. Das Ensemble bedankt sich damit bei seinen Fans und tanzt ein Zeichen gegen Corona. Aber nun: Voilá - Vorhang auf für ein ganz und gar ungewöhnliches Ballett. Viel Vergnügen