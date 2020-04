Seit Wochen kämpfen Arbeiter und Gewerkschaften gerade in der Automobilindustrie dagegen, dass unsere Gesundheit den Profitinteressen geopfert wird. Mit Streiks und Protesten haben unsere Kollegen bei FIAT in Italien, PSA in Frankreich, Mercedes in Spanien und Baden-Württemberg eine Einstellung der Produktion durchgesetzt. Bei uns im Zentralen Ersatzteilelager von Opel in Bochum forderten rund 140 Kolleginnen und Kollegen in Versammlungen die Werksleitung auf, den regulären Betrieb zum Schutz der Gesundheit einzustellen ...

Dieser Protest muss gerade am 1. Mai 2020 zum Ausdruck kommen und auf die Straße getragen werden! Ersatzteile für Autos gehören nicht zur lebensnotwendigen Grundversorgung. Eine Notbesetzung wäre in unserem Lager vollkommen ausreichend, um z.B. die Mobilität von Ärzten und Krankenschwestern zu gewährleisten. Anstatt den Betrieb zeitweilig stillzulegen und so die Infektionskette zu unterbrechen, werden wir jeden Tag gezwungen, die Arbeit aufrecht zu erhalten und in Fahrgemeinschaften oder dem öffentlichen Nahverkehr eine Ausbreitung der Pandemie zu riskieren. Während die Grenzen für Flüchtlinge geschlossen werden, sind Logistikzentren wie unseres nach wie vor Drehscheiben des internationalen Warenverkehrs im Interesse des Kapitals ...

Wir rufen dazu auf, am 1. Mai kämpferische Aktivitäten durchzuführen. Für 11 Uhr wurde eine Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz in Bochum angemeldet, an der wir uns beteiligen werden. So oder so – den 1. Mai lassen wir uns nicht nehmen!