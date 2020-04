Erklärung der ROTFÜCHSE zu Moria

Die Kinder mit kleinen Aktionen auf der Straße in Deutschland zu begrüßen, war für uns eine Herzensangelegenheit! Dazu aufgerufen wurde von Solidarität International und unserem Freund und Aktivisten der Flüchtlingsbewegung, Alassa.

Das Wort „Solidarität“ führt die Regierung gerade ständig im Mund. Das ist Heuchelei! Wo ist die Solidarität gegenüber den anderen der 42.000 Menschen in den Flüchtlingslagern an der EU-Außengrenze? Wo ist die Solidarität mit den Familien der jetzt geholten Kinder und Jugendlichen?

Ein Mädchen, dessen Bruder aus Moria geholt wurde, berichtet: „Ich bin glücklich, dass sie ihn aus der Hölle befreien. Das sind Freudentränen. Aber ich weine, weil er geht und ich zurückbleibe. Ich liebe ihn, nun geht er und ich bleibe.“ Dass es nicht möglich sein soll, in Deutschland schnell alle diese Menschen aufzunehmen, ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung!

Auf einer Balkon-Aktion, als der Tag X angekündigt wurde, sagte ein Junge: „Hoffentlich holen sie nicht so viele Kinder wie 2015.“ Das hat er wahrscheinlich bei einem Gespräch aufgeschnappt. Dass es in Deutschland 3.400 Städte gibt und alle Flüchtlinge, die jetzt in Lagern sitzen, versorgt wären, wenn jede Stadt nur fünf von ihnen aufnimmt, wusste er nicht. Als er das hörte, sagte er: „Stimmt, wir können mehr aufnehmen.“ Wir müssen diffusen Ängsten und Gerüchten von AfD und Co. entgegentreten. Die Familien und Kinder leben in Moria ohne fließendes Wasser, Abstandhalten bei der Corona-Pandemie ist nicht einzuhalten.

Solidarität endet nicht nach einem Tag. Bei den ROTFÜCHSEN heißt es immer „GEMEINSAM SIND WIR STARK!“ Wir laden euch alle ein, euch an uns zu wenden, sich bei den ROTFÜCHSEN oder beim REBELL zu melden. Denn, was uns zusammenhält, ist der Kampf für eine bessere Welt, dass geht nur organisiert!

Rote Fahne News hat auch Korrespondenzen von den Rotfüchsen zu ihrer Arbeit bekommen, die wir im Laufe des Tages veröffentlichen. Es fehlen noch ein paar schöne Fotos. Gerne an die Redaktion schicken!