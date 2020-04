Für regnerische Tage, zum Vorlesen auf der Decke in der Sonne, in den „Corona-Ferien“ etc.

Steffi und Micha - Unternehmen Zeltlager (7 Euro)

Eine Geschichte von Monika Gärtner-Engel

Zu diesem Buch: „Das verstehst du nicht! Frag nicht immer dazwischen, wenn Erwachsene reden!“ Diese Sätze kann Steffi nicht ausstehen. Sie will wissen, warum Papa arbeitslos werden soll! Sie will nicht den Mund halten, wenn einer an die Mauer des Schulhauses gesprüht hat: „Ausländer raus!“ Und - sie will mit auf das Kinderzeltlager der ROTFÜCHSE. Aber Papa sagt strikt: „Nein!“ Zusammen mit Micha, ihrem Freund, heckt Steffi einen tollen Plan aus ...

Yü Gung versetzt Berge (12,60 Euro)

Eine Geschichte erzählt von Silke Treusch und Florian Aicher

Zu diesem Buch: Der chinesische Kaiser lässt die Seidenmanufaktur im Dorf schliessen. Damit nimmt er den Bewohnern ihre karge Lebensgrundlage. Yü Gung beschließt daraufhin, mit seinen drei Söhnen die Berge abzutragen. So möchte er mehr Ackerfläche und einen Zugang zum Meer schaffen. Zunächst jedoch wird er wegen dieser Idee von allen anderen als alter Spinner bezeichnet … Die Geschichte von Yü Gung soll Mut machen, Berge zu versetzen und das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Die Botschaft von Yü Gung: „Wir schaffen es, unsere Zukunft gemeinsam selbst in die Hand zu nehmen.“

Der Rattenfänger von Kessenich (8 Euro)

Eine Geschichte von Heike Kiefer

Zu diesem Buch: Die Flöte des Rattenfängers lockt die Kinder von Kessenich vom Spielplatz weg auf eine Wunderinsel. Dort werden alle Wünsche sofort erfüllt: Spielzeug, Tiere, Pommes, Cola, Computer … Aber Nicola und Hannes merken, dass ihnen große Gefahr droht. Sie beginnen, sich gegen die Flötentöne zur Wehr zu setzen …



Die Bücher sind bei der Verbandsleitung des Jugendverband REBELL zu bestellen. Unter der E-Mail Adresse: geschaeftsstelle@rebell.info