Gesundheitsplattform ruft zum Streik für bezahlten Urlaub auf

Die Demonstrierenden fordern anlässlich der Corona-Pandemie die sofortige Stilllegung der Produktion, und riefen zum Streik für bezahlten Urlaub auf. "Die Räder drehen sich, die Arbeiter sterben", riefen die Mitglieder der Plattform und forderten die Arbeiter auf, für das Recht auf bezahlten Urlaub zu streiken.

Energiearbeiter der DİSK/Enerji-Sen (Gewerkschaft Energie) führten in vier Bezirken in Istanbul Aktionen durch, in Beykoz, Ümraniye, Pendik und Besiktas. Ihre Forderungen: „EPDK (Energie Betreiber) soll alle Rechnungen (Strom/Gas Rechnungen) stornieren.“ In Istanbul dringt trotz massiver Medienmanipulation durch, dass mittlerweile 60.000 Menschen infiziert sein sollen.