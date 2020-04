Antikommunismus

In der Tschechischen Republik wurde das Denkmal für Iwan Konew abgerissen

In Prag ist am 3.April, auf Beschluss der Munizipalbehörden Praga-6, das Denkmal für den sowjetischen Marschall Iwan Konew, unter dessen Führung im Jahre 1945 diese Stadt befreit wurde, abgerissen worden. Offensichtlich hat der Kampf gegen die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg eine neue Phase erreicht.

Korrespondenz aus Tschechien