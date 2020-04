Infostand der MLPD jetzt genehmigt

Begründung: "... Corona-Verordnung der Landesregierung..."! Mit dem Hinweis auf das Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 17. April zum Versammlungsrecht und auf die Grundrechte der Meinungsfreiheit und der Parteienrechte hat die Stadtverwaltung nun den Infostand kurzfristig für den 25. April auf dem Marktplatz genehmigt.

Thema: Aufruf zum 1. Mai. In dem Antrag haben wir uns verpflichtet, den Infostand mit entsprechendem Gesundheitsschutz durchzuführen. Die Proteste und Erfolge im Kampf für demokratische Rechte in der Corona-Krise, auch vor Gericht, zeigen also Wirkung.