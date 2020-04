200 Pakete und 70 Nähmaschinen für Flüchtlinge auf Lesbos

In nur 14 Tagen hat die bundesweite Sammelaktion für Nähmaschinen, Stoffe, Nähutensilien etwa 200 Pakete mit ungefähr 70 Nähmaschinen und haufenweise Stoff erbracht. Viele Menschen spenden ganz bewusst, weil sie nicht einverstanden sind mit der Flüchtlingspolitik der Regierung.



Auf die Nachfrage in Griechenland, ob das vielleicht „zu viel“ wird, schreibt der Verantwortliche vor Ort: „Vielen Dank, es ist überwältigend. ... Dank in meinem Namen an den Frauenverband“.

"Sie wollen eine Werkstatt aufbauen und junge Mädchen ausbilden"

Er erzählt, dass die Flüchtlingsfrauen, vor allem die afrikanischen Frauen mit verschiedenen Vorschlägen, was sie mit den Nähmaschinen alles machen können, an ihn herangetreten sind. Sie wollen eine Werkstatt aufbauen und die jungen Mädchen im Nähen ausbilden, damit sie etwas zu tun haben.

„Ich habe keine Angst, dass es zuviel Material sein wird, die Frauen wissen, was sie damit anfangen wollen.“ Morgen fährt ein Lkw von Wuppertal nach Hamburg zur Logistikfirma „Hanseatic Help“ und am Freitag geht alles nach Griechenland! Wir sind sehr gespannt auf die Fotos!