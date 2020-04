Gelsenkirchen

Keinen Fußbreit reaktionären Verschwörungstheoretikern!

Wir vom REBELL Gelsenkirchen erfuhren am Samstag Abend, dass am Sonntag, 26. April, ein aus dem rechten Spektrum organisierter Autokorso unter dem Motto "Unser Grundgesetz ist kein Klopapier" in Gelsenkirchen geplant war.

