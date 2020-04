Mehr Korrespopndenzen zur Vorbereitung des 1. Mai!

In vielen Städten Deutschlands steht im Moment die Vorbereitung des 1. Mai unter Corona-Bedingungen im Mittelpunkt. Vielerorts haben sich Bündnisse zur Vorbereitung gebildet. Häufig wird um die Genehmigung der Veranstaltungen gerungen. Eine sehr gute Entwicklung. Bisher erreichten die Rote Fahne Redaktion aber zu wenige Korrespondenzen aus eben diesen Vorbereitungen. Welche Diskussion gibt es mit den Kolleginnen und Kollegen darüber? Welche Fragen müssen in den Bündnissen geklärt werden? Die Leserinnen und Leser von Rote Fahne News interessiert die Entwicklung brennend, weshalb die Korrespondentinnen und Korrespondenten hiermit gebeten und aufgerufen sind, dazu Korrespondenzen an die Rote Fahne Redaktion zu schicken. Herzlichen Dank.