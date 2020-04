Menschen in Indonesien hungern

3 Millionen Menschen in Indonesien haben ihren Arbeitsplatz verloren und 70 Millionen sind von Einkommensverlusten bedroht. So sind viele Menschen, insbesondere unter den Armen und Arbeitern nicht nur vor der Krankheit, sondern auch vom Hungertod bedroht. Die Regierung hat prognostiziert, dass Millionen von Menschen aufgrund der Pandemie in Armut und Arbeitslosigkeit fallen werden.