In Vorfreude auf die Lenin-Statue seinen 150. Geburtstag mit schönen Geschenken feiern...

Und heute in dieser krisenhaften Zeit suchen die Menschen vermehrt nach einem Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Antikommunisten hassen ihn, Revolutionäre lieben ihn – und das öffentliche Interesse wächst.

Die festliche Aufstellung der Lenin-Statue - vorerst von der MLPD verantwortungsbewusst aus Gesundheitsschutzmaßnahmen verschoben - und jetzt Lenins Geburtstag am 22. April sind gute Anlässe, sich mit seinem Leben und Wirken auseinanderzusetzen.

Aktuelle Diskussionen um Corona, am Arbeitsplatz und unter Freunden drehen sich oft um Werte wie internationale Solidarität, Disziplin, die Gemeinschaft in den Mittelpunkt und sich selbst zurückzunehmen, Gesundheit muss vor Profit stehen – das sind alles auch sozialistische Werte, für die Lenin in Wort und Tat stand. Er war aufs Engste mit den Massen verbunden, bescheiden, ein kühner Stratege, Theoretiker und Revolutionär.

